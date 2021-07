Lörrach Pointiert und lustvoll

Alles, was nicht glücklich macht, kann weg? Also die Waage, die Steuererklärung? Schnell wird klar, dass einfache Rezepte nicht weiter helfen. Dann lieber gleich das ganze Leben ausmisten nach den Grundsätzen der Aufräum-Päpstin Marie Kondo? Kleider, Bücher, alte Schallplatten und Musikkassetten, die Medikamente im Badezimmerschrank. Von was trennt man sich, wo doch alles mit Erinnerungen verbunden ist – hoch emotionalen wie skurrilen.

Küche als Epizentrum

Bossi schildert, wie existenziell für ihn als Vater plötzlich die Glaubensfrage um die umstrittenen Globuli wird, als der Jüngste ebensolche aus dem Medizinschrank nascht. Ruft er sofort die Giftzentrale an, oder beherzigt er lieber den Rat des befreundeten Arztes: Gründlich Zähneputzen und heute nichts Süßes mehr für das Kind?

In der Küche, dem Epizentrum der Familie, nimmt er mit schrägem Humor die Fallstricke bewusster Ernährung ins Visier: Ist es nicht gemein, ausgerechnet die glücklichen Tiere zu töten und zu essen, anstatt die leidenden Tiere aus der Massentierhaltung zu erlösen?

Pointiert und lustvoll räsonierte Bossi über die guten alten analogen Fotoalben, die digitale Bilderflut, über Handynachrichten als Quelle skurriler Missverständnisse. Und was schenkt man einem Minimalisten? Am besten einen Gutschein für nichts, der ihn an das erinnert, was man ihm zu besitzen erspart.

Entspannt genossen die Zuhörer seinen Gang durch die Untiefen des Alltags und lachten amüsiert über so manche vermutlich wohlbekannte Szene. Zum Abschied sang er zur Gitarre das berührend zärtliche Schlaflied eines Vaters, der zwischendurch schwer um Geduld ringen muss, weil sein Söhnchen so gar nicht einschlafen will.