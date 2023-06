Lörrach Politik erwärmt sich für die städtische Wärmeplanung

Die Bürger benötigen eine Planungssicherheit, unterstrich Thomas Hengelage in der Grünen-Stellungnahme. So stelle sich die Frage, ob die Köchlinsiedlung oder Bühl III in Brombach ebenso ans künftige Wärmenetz angeschlossen werden können. Neben den Energienutzern sei die Herkunft der Energie wichtig, als Stichwort nannte Hengelage auch die Tiefengeothermie. Mit Freude sehen die Grünen Fortschritte, so auch der in Arbeit befindliche Vertrag mit Mondelez (Milka-Werk). Zugleich würden der Fachkräftemangel und Kapazitätsauslastungen für Verzögerungen sorgen, womit eine Priorisierung der Projekte unabdingbar sei.