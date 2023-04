Lörrach Politik und Verwaltungsspitze stützen mehrheitlich höhere Löhne

Dass aber auch die Arbeitnehmer der öffentlichen Hand nunmehr Ausgleich für die steigenden Lebenshaltungskosten erhalten, sei eine gute Nachricht. Denn: „Auch wir stehen in Konkurrenz zu anderen Arbeitgebern. Und unsere Mitarbeitenden sind eine wertvolle Ressource. Sie setzen sich jeden Tag für das Wohl der Bürgerschaft ein.“

Frage der Gerechtigkeit

Angesichts von Inflation und Preissteigerungen sei der Abschluss auch in dieser Höhe akzeptabel, das sei eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, sagte Margarete Kurfeß (Grüne). Kommunen und Landkreise würden hierdurch allerdings „enorm belastet“, sagt sie. Es sei ausgesprochen schwierig, solche Summen zu erwirtschaften. Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, ob etwa Steuern noch richtig verteilt würden. Kaum eine Kommune sei noch in der Lage, schwarze Zahlen zu schreiben. Die generelle Finanzentwicklung bei Kommunen und Landkreisen könne auf Dauer „so nicht weitergehen.“

Wichtig: attraktive Löhne

Auch Hubert Bernnat (SPD) kann den Tarifabschluss mittragen – wohl wissend, dass dieser den Haushalt der großen Kreisstadt zusätzlich unter Druck setzt. Gleichwohl wäre der Ansatz, den kommunalen Haushalt über eine unattraktive Bezahlung der Angestellten ausgeglichen gestalten zu wollen, falsch: „Wir müssen andere Wege zu diesem Ziel finden“, sagt er.

Die Stadt benötige Arbeitskräfte auf allen Qualifikationsebenen, und die Rekrutierung einer leistungsfähigen, motivierten Belegschaft sei nun mal nicht zuletzt auch an attraktive Löhne gebunden. Die Gehaltssteigerung sei nicht zuletzt vor dem Hintergrund von Inflation und deutlich steigenden Lebenshaltungskosten zu sehen .

Unverhältnismäßig hoch

Er gönne im Grundsatz jedem Einzelnen ein besseres Gehalt, sagte Ulrich Lusche (CDU). Dennoch sei dieser Abschluss unverhältnismäßig. Dieser erfolg der Gewerkschaft sei ein zu teuer erkaufter Erfolg: ein Pyrrhussieg, der sich rächen werde, vermutet der Christdemokrat. Denn dieses Geld müsse zum einen durch Steuern und Abgaben eingenommen werden, zum anderen verhindere die steigende Ausgabenlast der Kommune Investitionen, die wiederum allen Bürgern – auch den Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes – zu Gute gekommen wären. Dies werde auch die Stadt Lörrach spüren.

Hoffnung Digitalisierung

Für den Haushalt der Kommune werde diese Lohnsteigerung „wahnsinnig hohe Belastungen“ mit sich bringen, sagt Matthias Lindemer. Gleichwohl habe er Verständnis für die Gehaltssteigerung – auch in dieser Höhe, denn: „Alle Preise steigen.“ Unterdessen seien zuletzt in Lörrach Kürzungen an sozialen Leistungen vorgenommen worden. Durch die Gehaltssteigerungen würden diese „um ein vielfaches aufgefressen“, so Lindemer. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler hofft, dass durch die Digitalisierung an der ein oder anderen Stelle Personal eingespart werden kann.