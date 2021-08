Lörrach Polizei deckt Drogenhandel auf

Mit dem gewerbsmäßigen Haschisch-Handel habe der aus dem kurdisch-syrischen Kriegsgebiet stammende mutmaßliche Drogendealer beim Verkauf von mehreren Haschischplatten à 90 bis 100 Gramm insgesamt rund 9660 Euro gewinnbringend eingenommen, legte die Staatsanwaltschaft während des zweiten Prozesstags am 4. August dem Angeklagten zur Last.

Der Verkauf sei durch von ihm beauftragte Dealer auch an minderjährige Schüler erfolgt. Der Angeklagte habe das Haschisch ebenfalls an eine 15-jährige als Zeugin vorgeladene Freundin zum Konsum abgegeben.

Laut Staatsanwaltschaft hatte der Mann bereits eine im Jahr 2019 verhängte Freiheitsstrafe bis Mitte 2020 abgesessen und war kurz nach der Haftentlassung ins Lörracher Drogenmilieu gerutscht – trotz der finanziellen Unterstützung und zahlreicher Versuche seiner Verwandtschaft, ihn wieder auf die richtige Bahn zu bringen.

Zudem habe er einem zum Tatzeitpunkt 16-jährigen „Läufer“, der nach dem Kauf von 18 Gramm Haschisch bei ihm Schulden hatte, körperliche Gewalt angedroht, sollte der Schüler nicht eine Platte Haschisch gewinnbringend verkaufen und damit seinen Zahlungsrückstand begleichen. Die Staatsanwaltschaft sieht in diesem Vorgehen den Tatbestand der räuberischen Erpressung erfüllt.

Der junge Mann wurde in Steinen am Bahnhof bei der Übergabe der zu verkaufenden Menge an Haschisch aus den Händen eines anderen Drogenkuriers von einer Polizeistreife erwischt und in Gewahrsam genommen. Durch seine Zeugenaussage und ausgelesene Chatprotokolle mit dem Angeklagten konnte die Polizei den Drogenhandel aufdecken.

Die Verteidigung äußerte erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Schülers, der trotz seiner Minderjährigkeit während der zwei Vernehmungen durch die Polizei und seiner Aussage vor dem Schöffengericht seine Darstellung der Ereignisse immer wieder mit weiteren Details ausschmückte. Eine Polizistin habe dem Jugendlichen nach seiner Einlassung eine gewisse Abgebrühtheit und Gerissenheit attestiert. Auch sei er mit den verschiedenen Akteuren des hiesigen Haschisch-Handels bestens vertraut, da er zahlreiche Dealer und Abnehmer mit Namen kenne. Es sei daher nicht auszuschließen, dass er durch die an Dramatik gewonnene Aussage vor Gericht gut dastehen und seine eigene Haut retten wollte, schlussfolgerte die Verteidigung.

Die Staatsanwaltschaft forderte für den Angeklagten eine Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten ohne Bewährung unter Anbetracht der Umstände, dass der 22-Jährige bereits eine Haftstrafe verbüßt, Minderjährige teils unter Gewaltandrohung in den Rauschgifthandel miteingebzogen, den Verkauf und die Abgabe von Haschisch an Minderjährige in Kauf genommen und während seiner Verhaftung am 4. Februar mehrere Polizeibeamte beleidigt habe.

Die Verteidigung verlangte hingegen eine um drei Jahre geringere Haftstrafe ohne Bewährung. Zu berücksichtigen sei unter anderem, dass der aus dem syrischen Kriegsgebiet geflüchtete Angeklagte auf seinem Weg nach Deutschland von türkischen Soldaten körperlich schwer misshandelt worden sei. Eine in Besitz des Angeklagten befindliche Videoaufnahme, auf welcher er von türkischen Zivilsten, die ihn kurdisch sprechen hörten, geschlagen und getreten wird, wurde während der Verhandlung abgespielt. Der traumatisierte Angeklagte wollte durch die Einnahme von Haschisch seine Erinnerungen an das Erlebte verdrängen, hieß es. Zudem gilt der als Belastungszeuge aufgetretene Schüler durch seine eigene Verstrickung in den Drogenhandel und die variierenden Aussagen in den Augen der Vereidigung nicht als glaubwürdig.

Das Urteil des Schöffengerichts wird im Laufe des Freitags erwartet.