Die Polizei hat am Donnerstag zwischen 20.10 und 23.30 Uhr vier E-Scooter-Fahrer kontrolliert, die mutmaßlich betrunken oder unter der Wirkung von berauschenden Mitteln unterwegs waren. Gegen 20.10 Uhr kontrollierten die Beamten einen 29-Jährigen in der Weinbrennerstraße wegen einem fehlenden Versicherungskennzeichen. Nach einem positiven Drogenvortest wurde im Krankenhaus Blut entnommen. Zudem war der E-Scooter wegen Diebstahl ausgeschrieben. Das Gefährt wurde beschlagnahmt. Gegen 20.50 Uhr wurde ein 35-jähriger Fahrer angezeigt, weil ein Alkoholvortest rund 1,6 Promille ergab. In der Luisenstraße verlief gegen 21.10 Uhr ein Drogentest bei einer 21-jährigen Fahrerin positiv. Und gegen 23.25 Uhr wurde in der Römerstraße ein 32-Jähriger kontrolliert, da er mit einem E-Scooter ohne Licht unterwegs war. Bei ihm ergab ein Alkoholvortest nahezu 1,2 Promille, so die Polizei.