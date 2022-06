Lörrach – Polizeibericht 18-Jähriger prall mit Auto gegen Laterne und fährt in Graben

Der 18-Jährige war die Salzertstraße talwärts in Richtung Wallbrunnstraße gefahren als er vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit in einer Kurve in den Gegenverkehr kam, heißt es im Polizeibericht. Der 18-Jährige erkannte den Gegenverkehr und leitete eine Vollbremsung ein. Dabei übersteuerte er wohl das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Laterne, streifte einen Baum und kam nach etwa 100 Metern in einem Acker zum Stehen. Der 18-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Der 18-Jährige verletzt sich nur leicht. Am Auto entstand Totalschaden.