Lörrach Pop und Kunst verknüpft

Manche Künstler positionierten Spiegel in ihrer Kiste, sodass man sich beim Blick in den Behälter sehen konnte. Ein Höhepunkt des Abends war das Konzert von Linebug. Das dänische Duo begeisterte mit ihrer Kombination aus Indiepop und grafischer Kunst das Publikum. Line Bøgh verarbeitet in ihren Liedern, unter anderem Ärger, Liebe, Beziehungsstress und Depression.

Während sie ihre Songs mit elektronischen Klängen von Piano, Omnichord und Loop-Station untermalte, saß ihr Freund Christian Gundtoft mit einem Stift am Tablet, um das visuelle Hintergrundprogramm zu steuern. Bei manchen Liedern zeichnete er Sterne, Figuren und anderes, während Line ihren Song performte.

Zahlreiche Songs von Linebug sind Hits – etwa „Like Wild Horses“ oder „I know a place“. Im Lied „Amusement Park“ lernt ein Außerirdischer die Schattenseiten der menschlichen Existenz kennen – Lügen, Eifersucht, Verrat und Langeweile führen dazu, dass sich die Menschen im Riesenrad die Köpfe einschlagen. In „Give Sophie A Shot“ dekonstruiert Line Bøgh das Versprechen von Dating-Apps, genau die Person vermitteln zu können, die am besten zu einem passt. „In Wirklichkeit ist es so, dass die wirkliche Liebe dadurch oft verkannt wird“, sagte Line einmal in einem Interview. Am Ende darf dann auch das Publikum mitsingen – zumindest den Refrain von „Airplanes“: „There’s only frozen smoke from airplanes in the sky.“

Schließlich beteiligte sich auch das Kinoteam an der Kulturnacht. Es zeigte Filme von Preisträgern und Nominierten des Deutschen Kurzfilmpreises 2021. Und dann bestand noch die Möglichkeit, in der Kulturkneipe seine Lieblingssongs aufzulegen.