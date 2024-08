Lörrach: Positive Bilanz des „Stimmen“-Festivals

Leichter Rückgang bei den Besucherzahlen

Auch „Lörrach singt!“ zog trotz der wetterbedingten Unterbrechung viele Besucher an. Im Wenkenpark Riehen, im Lörracher Rosenfelspark, im Burghof Lörrach, in der evangelischen Kirche Rötteln in Tumringen, auf dem Lörracher Marktplatz, im Werkraum Schöpflin in Brombach sowie auf dem Vitra Campus in Weil am Rhein fanden 2024 insgesamt 24 Konzerte mit Ticketverkauf statt. Insgesamt kamen etwa 19 000 Besucher. Der leichte Rückgang im Vergleich zum Vorjahr ist auf den kürzeren Zeitraum des Festivals und die geringe Gesamtzahl der Konzerte zurückzuführen – 2023 waren laut Veranstalter etwa 21 000 Besucher zu insgesamt 31 kostenpflichtigen Veranstaltungen gekommen. Die Auftritte auf dem Lörracher Marktplatz zogen dieses Jahr rund 11 000 Besucher an. Zu den Konzerten am neuen Spielort auf dem Vitra Campus kamen etwa 5500 Musikfans.