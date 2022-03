Lörrach Prägend fürs Lörracher Stadtbild

Das Grütt entwickelt sich zum Sportgelände

Anfang der 1920er Jahre gab es für kurze Zeit im Grütt einen Flugplatz und der FV Tumringen fand hier dauerhaft seine Spielstätte. Das Grütt verlor vor allem nach 1950 für die Landwirtschaft immer mehr an Bedeutung, die Zahl der Betriebe mit Viehhaltung ging zurück, viele Flächen lagen brach. Nach 1960 begann sich der südliche Teil des Grütt dann zu einem Sportgelände zu entwickeln. Den Anfang machte 1961 der Tennisclub Lörrach, der seine alte Anlage für die Schwimmbaderweiterung aufgeben musste. 1962 siedelte die Schützengesellschaft Lörrach ins Grütt um. Entscheidend wurde aber der Umzug von Rot-Weiß Lörrach. Der alte Platz an der Brombacher Straße bei der Jet-Tankstelle wurde für die dringend notwendige Wohnbebauung und die Verbreiterung der Brombacher Straße verkauft und mit dem Erlös im Grütt ein neues vereinseigenes, großzügiges Stadiongelände mit Laufbahn, Tribüne, Gaststätte, Gymnastikhalle und Sanitäranlagen errichtet. Im November 1966 wurde es mit dem Namen „Rot-Weiß-Stadion“ eingeweiht. Damit hatte die Stadt zum ersten Mal ein modernes Stadion, das Wettkampfansprüchen genügte.

Mit der westlichen Nordstadt war nach 1950 auf dem Hochgestade oberhalb des Grütt ein neuer Stadtteil und mit der katholischen Kirche St. Peter ein markanter Bau entstanden. Auch das Berufsschulzentrum, die Albert-Schweitzer- und die Pestalozzischule fanden hier Platz. Die Stadt rückte an das Grütt heran. 1970 zog der Campingplatz vom rechten Wieseufer, unterhalb der neuen Tumringer Halle, an seinen heutigen Standort um.

Schon seit 1960 gab es weitergehende Pläne, das über 50 Hektar große Grütt neben dem Sport als Park für Freizeit und Erholung umzugestalten. Daher bewarb sich die Stadt unter Oberbürgermeister Egon Hugenschmidt im Februar 1978 um die Durchführung einer Landesgartenschau im Grütt, die von 1980 an in Baden-Württemberg auch in Klein- und Mittelstädten durchgeführt werden sollte. Die Fraktionen von CDU, SPD und Freien Wählern trugen das Vorhaben mit. Im März 1979 erhielt Lörrach gegenüber 30 Mitbewerbern den Zuschlag für das Jahr 1983. Die Lörracher Bewerbung war auch damit begründet worden, dass durch den Bau der A 98 Richtung Rheinfelden schwere Eingriffe in die Landschaft erfolgten, welche durch die Landesgartenschau abgemildert werden könnten. Für die Projektierung der Landesgartenschau gründet die Stadt eine „Landesgartenschau-GmbH“. Als Motto wählte man: „Chumm go luege“.

Autobahnbau und Landesgartenschau

Damit entstand eine zeitliche Koppelung von Autobahnbau und Landesgartenschau, beides musste 1983 fertig sein. Ab 1977 wurde am Teilstück der A 98 von der Lucke bis zum Waidhof gebaut, 1980 mit dem Bau der Talbrücke begonnen. Tiefe und geologisch schwierige Einschnitte gab es am Hang bei Röttelnweiler und am Homburg. Durch Hangrutschungen wurde das Teilstück von der Luke zum Hasenloch nicht rechtzeitig zur Eröffnung der Landesgartenschau fertig. Die Talbrücke mit 1200 Meter Länge und bis zu 26 Meter Höhe führte zudem über die Häuser am Nordende der Homburgsiedlung. Im Vorfeld waren viele Einsprüche und Bedenken zu überwinden. Gleichzeitig wurde der Anschluss im Hasenloch mit der Querspange zur alten B 317 am Betonwerk erstellt, die immer noch durch Brombach in die Innenstadt führte. Neugebaut wurde nur das Teilstück der neuen B 317 vom Hasenloch bis zur Tumringer Wiesebrücke. Eine elegante Holzbrücke verbindet bis heute das Grütt mit dem rechten Wieseufer

Zudem war schon 1982 die Verbindungsstraße von Brombach nach Haagen fertig, die jetzt nicht nur die Wiese sondern auch die Eisenbahn überquerte. Über diese Straße war auch die Nordseite des Grütt mit dem Eingang zur Landesgartenschau angeschlossen. Für die Landesgartenschau waren das Landschaftsbild im Grütt künstlich neu geformt und 60 000 Bäume und Sträucher neu gepflanzt worden. Die Umwidmung zu einem Landschaftspark war ein zentrales Element der Stadtentwicklung, das auch eine weitere Verbindung zwischen den Ortsteilen und der Kernstadt schaffte. Und es trug dem veränderten Freizeitverhalten der Menschen Rechnung.

Die eigentliche Gartenschau mit kostenpflichtigem Eintritt fand im nördlichen Teil des Grütt mit Restaurantbetrieb in der Villa Feer und Messehallen statt. Die Villa Feer war 1889 vom Gründer der späteren Textilfabrik Lauffenmühle erbaut worden. Im angeschlossenen Personalgebäude der Villa fand der Jazzclub mit dem Jazztone eine neue Heimat. Sonderzüge fuhren bis zum Bahnhof Haagen. Der größere südliche Teil war von Anfang an mit dem aus dem Grüttbach angelegten Grüttsee und dem Café Rosengarten für Erholung und Freizeit konzipiert. Damit wurde auch bewusst das Thema Wasser aufgenommen. Seit 1967 diente das Grütt als zentrale Wasserversorgung für die Stadt, 1968 wurde der erste von sieben Tiefbrunnen in Betrieb genommen. So war es nur konsequent, auch das Wasserwerk 1983 vom Schwimmbad ins Grütt zu verlegen.

Der FV Tumringen musste seinen Fußballplatz für einen Parkplatz zur Verfügung stellen. Dafür wurden oberhalb des Rot-Weiß-Stadions neue Fußballplätze und ein neuer Sanitärtrakt mit zwei Vereinsheimen errichtet. Hier wurde nun neben dem FVT auch der FV Lörrach untergebracht, der für seine Ligaspiele aber immer noch das Städtische Stadion an der Haagener Straße nutzte. Auch eine Begegnungsstätte für die Jugendlichen wurde geschaffen. Vor dem Abriss war darin zuletzt der Waldorf-Kindergarten untergebracht.

Gewöhnung an Autobahn: Ausblick

Die Entlastung der Lörracher Innenstadt durch die A 98 mit dem Wegfall des Durchgangsverkehrs war ein großer Fortschritt. An die Talform angepasste Autobahnbrücke hat man sich heute gewöhnt, die Fläche darunter wird nun für Street-Art und Mountainbike-Trails genutzt. Der Weiterbau nach 2000 bis Rheinfelden und der Anschluss an das Schweizer Autobahnnetz hat für weitere innerstädtische Entlastung gesorgt, ebenso wie der weitere Ausbau der B 317 neu mit der Umfahrung von Brombach durch den Hauinger Trog. Die Landesgartenschau hat damit für die Lörracher Verkehrsinfrastruktur einen gewaltigen Schub bedeutet.

Die Landesgartenschau blieb mit etwas mehr als einer Million Gästen unter den Erwartungen, was hauptsächlich mit dem nicht immer guten Wetter und der mangelnden Werbung in der Schweiz zusammenhing. Finanziell belastete sie bei Gesamtkosten von 25 Millionen Euro den städtischen Haushalt in den nächsten Jahren nicht unerheblich. Für Egon Hugenschmidt bildete sie allerdings den Abschluss einer insgesamt erfolgreichen Amtszeit. Denn nach 23 Jahren als Stadtoberhaupt trat er im Herbst 1983 nicht mehr zur Wiederwahl an. Und trotz der oben genannten Einschränkungen war die Landesgartenschau als Gesamtpaket ein voller Erfolg.

In der Grundstruktur ist das Grütt bis heute so geblieben. Zwei Spielplätze im Norden und Süden des Parks sind große Anziehungspunkte. An schönen Tagen nutzen tausende Menschen den Park. Mit dem Impulsiv steht am nördlichen Ende des Grütt in den ehemaligen Messehallen ein hochwertiges Center mit Hotel für Freizeitsport zur Verfügung. Die Villa Feer wird weiterhin gastronomisch genutzt. Das Jazztone hat bis heute einen herausragenden Namen in der Szene. Auf dem Platz neben dem Impulsiv können Messen und Zirkuszelte aufgebaut werden. Skulpturen lokaler Künstler wie Konrad Winzer, Max Meinrad Geiger und Herbert Bohnert fanden von Anfang an Platz. Mit der Fusion des FV Lörrach mit dem FV Brombach zum FV Lörrach-Brombach wurden die Fußballplätze mit Nebengebäuden weiter ausgebaut. Das Grütt ist heute in seinen verschiedenen Funktionen aus dem Lörracher Stadtbild nicht mehr wegzudenken.