Lörrach Präsenz, online oder am Telefon

Die Evangelische Kirchengemeinde Brombach lässt die Glocken der Germanuskirche zu den Gottesdienstzeiten läuten. Die Kirchentür steht für das einzelne und persönliche Gebet an Heiligabend von 17 bis 20 Uhr und am ersten Weihnachtstag von 10 bis 16 Uhr offen. Im Internet wird eine Video-Andacht als Weihnachts-Gruß aus der Germanuskirche hochgeladen. Der Link ist unter www.ekibrombach.de zu finden.

Am ersten Weihnachtstag um 10 Uhr wird die Weihnachtsbotschaft musikalisch im Freien verkündet. Ein Blechbläser-Ensemble bestehend aus Ulrike, Jana und Lisa Möschlin sowie Florian Metz, wird hinter der Germanuskirche im Pfarrgarten die Botschaft in musikalischer Form von Weihnachtsliedern ins Dorf hinunter erschallen und zu den Menschen nach Hause klingen lassen. Wer sie hören will, ist eingeladen, die eigenen Fenster zu Hause zu öffnen.

Für alle, denen das aktive Mitfeiern besonders am Herzen liegt, kann in der Germanuskirche und im Pfarramt ein Faltblatt mitgenommen werden. Unter dem Motto „Anders Weihnachten feiern“, enthält es die Weihnachtsgeschichte und verschiedene Lieder, eine kleine Handlung mit Teelichtern und Gedanken. Es ist auch unter www.ekiba.de/ weihnachten2020 zu finden. Dort gibt es dazu die passende musikalische Begleitung der Lieder, gesungen und eingespielt von der Kehler Bezirkskantorin.

Baptisten feiern live

Die Baptisten bieten an Heiligabend zwei Gottesdienste – um 15 und 16.30 Uhr – an. Anmeldung per E-Mail an den Pastor. Der Gottesdienst um 16.30 Uhr wird live auf dem YouTube-Kanal übertragen. Ab 27. Dezember finden keine Präsenzgottesdienste mehr statt. Mehr Infos: www.baptistenloerrach.de