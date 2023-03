Lörrach Praktische Berufsberatung an der FES

Heizungsquiz

Mit einem Heizungsquiz wurde die Schüler schnell ins Thema hineingenommen. Auch in den beiden vorherigen Klassengruppen gab es gute Ergebnisse, doch die R9a schnitt am besten ab. So motiviert ging es dann in die praktische Umsetzung. An vier Stationen durften die Schüler ausprobieren, wie man einen Solarkollektor selbst baut oder eine elektrische Wärmepumpe funktioniert. An der dritten Station wurde eine Regenwassernutzungsanlage gebaut, und an der vierten galt es, gleich ein ganzes Modellhaus mit Wasser und Wärme zu versorgen. Dabei wurden sie tatkräftig von Samuel Williamson und Dominic Senn unterstützt.