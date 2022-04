Gina Folly wurde 1983 in Zürich geboren. Sie arbeitet in Basel und Paris. In ihren Bildern, Skulpturen und Installationen thematisiert sie die Beziehung von Mensch und Natur. Sie hinterfragt die alltäglichen Vorstellungen von Natürlichkeit und Künstlichkeit sowie von privatem und öffentlichem Raum.

Folly, die einen Master in bildender Kunst an der Zürcher Hochschule für Künste ZHdK absolviert hat, betrieb von 2013 bis 2020 den Kunstraum Taylor Macklin in Zürich.