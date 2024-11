Lörrach: Preis für Trinkwasser soll moderat steigen

Investitionen

Die Badenova-Netze beobachte unterdessen insbesondere in den Tief- und Rohrbaugewerken eine stete Kostenerhöhung am Markt, sodass die Preise für einzelne Maßnahmen weiter steigen. „Um die gute Qualität des Trinkwassers dauerhaft zu gewährleisten, müssen in den kommenden Jahren vermehrt größere Investitionen in den Anlagen durchgeführt werden“, heißt es. Insbesondere in der Kaverne Schädelberg stünden in den kommenden zwei Jahren Wasserkammersanierungen mit einem finanziellen Gesamtvolumen von knapp 1,4 Millionen Euro an. Für den kontinuierlichen Ausbau des Rohrnetzes würden allein im Jahr 2025 gut 2,4 Millionen Euro benötigt.