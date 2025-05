Lörrach: Pro Lörrach wächst weiter

Unsere Empfehlung für Sie Lörracher Innenstadt Das Frühlingsfest lockt zahllose Besucher Auf große Resonanz ist das Frühlingsfest von Pro Lörrach gestoßen. Die Bandbreite reichte von motorisierten Untersätzen mit zu klingenden Instrumenten.

Ausblick: Zum bevorstehenden Eurovision Song Contest (ESC) in Basel wirbt Pro Lörrach mit einer knallbunten Postkarte um ESC-Gäste. An Veranstaltungen finden unter anderem am 28. Mai das Barhopper-Kneipenfestival, am 5. Juni eine Segway-Tour durchs Grütt und am 11. sowie 12. Oktober das Herbstfest statt. Laut Ziegler-Jung wird der Dienstleistungsvertrag mit der für die Projektleitung zuständigen Firma „unknown?“ von Andreas Berlin mit dem Vertrag für die Bereitstellung der „hoi!“-App verschmolzen. Zusatzkosten entstünden dadurch nicht. Außerdem plant Pro Lörrach die Beantragung von 37 500 Euro an Fördermitteln aus dem „Sofortprogramm Einzelhandel/Innenstadt“ des Landes, die für PR-Maßnahmen eingesetzt werden sollen.