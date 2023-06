Lörrach Projekt Schlichtergasse: Chance für einen Neustart im Leben

Die Sozialbetreuung vor Ort wird für drei Jahre über eine zweckgebundene Erbschaft finanziert, bei der der Erblasser speziell den Einsatz des Erbes für sozial benachteiligte Menschen in Lörrach bestimmt hat.

Die Selbstverantwortung

Begleitend zum Neubau hat die Stadt gemeinsam mit AGJ und Wohnbau ein Unterbringungskonzept erarbeitet. Ziel des Konzepts „LÖ Housing “ ist es, die untergebrachten Menschen in ihrer Selbstverantwortung zu stärken und so in private Mietverträge zu bringen. „Viele obdachlose Menschen müssen ein selbstorganisiertes Leben in einer eigenen Wohnung wieder erlernen. Daher ist geplant, die Wohnkompetenzen der Betroffenen, beispielsweise durch einen Mietführerschein, wieder zu erlangen“, schreibt die Stadt.

Bekannte Personen

In den Wohnungen in der Schlichtergasse ziehen bereits bekannte und untergebrachte Einzelpersonen und Kleinfamilien ein. Bei der Auswahl müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, betont die Stadt. Die Personen sollten nicht sozial auffällig sein und in der bisherigen Unterkunft bereits gut mitgearbeitet haben.

Die Perspektive

Nach dem Einzug in die Schlichtergasse werden die Bewohner auf der Suche nach privatem Wohnraum von der Sozialbetreuung vor Ort unterstützt und auf den privaten Wohnungsmarkt vorbereitet, versichert die Stadt. Die Stadt wird die Vermittlung von privatem Wohnraum kommunikativ unterstützen.

Oberbürgermeister Jörg Lutz betonte bereits vorab in einer Medienkonferenz, die Stadt nehme auch die Not der einheimischen Menschen wahr. Es sei wichtig, dass diesen Bürgern im neuen Wohnquartier ein Platz in der Mitte der Gesellschaft angeboten werde, nicht am Rand.

Der Ansatz sehe ein rollierendes System der Wohnungsbelegung vor und sei ein weiterer Beleg für die soziale Qualität der Wohnbau und der Stadt Lörrach.