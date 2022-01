Lörrach Projekte sollen nicht „einschlafen“

Die überregionale Arbeit musste sich auf die Schweiz beschränken – aus Frankreich waren keine Besuche möglich. Die Schweizer wiederum durften die Grenze nicht überschreiten, weshalb es Angebote auf Schweizer Seite gab, etwa in den Langen Erlen.

Erfreut zeigt sich Schwarze darüber, dass die Gruppen für den Besuch der Kurse auch lange Anfahrten nicht scheuten – teils kamen sie aus Eschbach oder Kandern.

Auch inhaltlich galt es, die Kurse anzupassen. „Wir mussten uns die jeweiligen Orte vorher genau anschauen“, erklärt Schwarze, dass geprüft wurde, was wo möglich war. Zudem musste beispielsweise auf Gruppenspiele, bei denen sich die Kinder nahekommen, verzichtet werden.

Das Jahr sei zunächst sehr ruhig verlaufen, was sich dann aber schlagartig änderte, so Schwarze. „Nach den Pfingstferien wurde es turbulent.“ Denn als vor dem Hintergrund der pandemischen Entwicklung wieder mehr möglich wurde, habe es einen regelrechten Ansturm auf die Kursangebote des Truz gegeben. Dies habe den Mitarbeitern bei der Organisation viel abverlangt. In erster Linie sei man aber froh gewesen, wieder mehr Kinder und Jugendliche begrüßen zu können.

Schade sei indes gewesen, dass die Projekte, bei denen die Kinder ein Beet oder Feld das ganze Jahr über begleiten, nicht im gewohnten Rahmen stattfinden konnten. Auch der Tierclub, bei dem sich Kinder um Ziegen und Kaninchen kümmern, musste pausieren. Dafür aber konnte die Kooperation mit dem Familienzentrum Wunderfitz erfolgreich fortgeführt werden.

Finanzielle Herausforderungen

Die Ausfälle, mit denen der Fachbereich Umweltbildung zu kämpfen hatte, wirkten sich auch finanziell negativ aus. Die Finanzierung ist dreigeteilt. Ein Drittel kommt aus Projektgeldern, ein Drittel als kommunaler Zuschuss und ein Drittel erwirtschaftet das Truz selbst, erklärt Schwarze. Die Mittel aus den Projektgeldern und von der Kommune seien dankenswerterweise weiterhin geflossen, während die selbsterwirtschafteten Einnahmen fehlten. Durch ein an das Truz übertragenes Restvermögen der Arbeitsgemeinschaft „morgen-Luft“ komme man bei den Zahlen für 2021 aber voraussichtlich auf null heraus.

Hoffen auf mehr Kooperationen

Mit Blick auf das laufende Jahr wünscht sich Schwarze vor allem mehr Stabilität im Bildungsbereich. Denn mit mehr Planungssicherheit werden auch Kurse am Truz als Ergänzung zu den an der Schule vermittelten Inhalten wieder vermehrt in Anspruch genommen, ist er sich sicher. Andernfalls, so befürchtet der Fachbereichsleiter, drohen Projekte „einzuschlafen“. Mit erst 24 Anmeldungen sei das neue Jahr jedoch verhalten angelaufen. „Wir hoffen, dass sich das noch bessert“, setzt Schwarze darauf, dass sich in den kommenden Wochen und Monaten noch weitere Klassen und Gruppen anmelden.

Da die Nachfrage im Sommer voraussichtlich wieder stark steigen wird, wirbt Schwarze zudem für neue Kursleiter. Diese sollten in erster Linie ein „Flair für Umwelt“ haben, idealerweise mit einem bestimmten naturwissenschaftlichen oder ökologischen Hintergrund, sagt der Fachbereichsleiter. Wer Interesse hat und die nötige Affinität mitbringt, werde langsam an die Kursleitung herangeführt. „Es wird niemand ins kalte Wasser geworfen.“

Ziegen und Kaninchen gesucht

Neben neuen Kursleitern ist das Truz auch auf der Suche nach Kaninchen und vor allem nach Ziegen. Denn mehrere Tiere sind im vergangenen Jahr an Altersschwäche gestorben, die nun ersetzt werden sollen.

Vorgenommen hat sich der Fachbereich Umweltbildung zudem, eine neue Beschilderung zu erarbeiten, die sowohl Facetten der Ökologie als auch der Wissensvermittlung beleuchtet.

Insgesamt gibt es also auch 2022 einiges zu tun, und Schwarze blickt mit Optimismus auf das begonnene Jahr. Bis man aber zur Normalität zurückkehren könne, werde es wohl trotzdem noch zwei bis drei Jahre dauern, so seine Prognose.

Weitere Informationen: Wer sich für eine Mitarbeit als Kursleiter interessiert und/oder Ziegen beziehungsweise Kaninchen vermitteln will, kann sich unter Tel. 07621/94078-23 oder per E-Mail an thomas.schwarze@truz.org melden.