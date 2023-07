Lörrach Provisorisches Urinal steht am Rathaus

Gespräche mit Gruppen am Platz

Das mobile Urinal wurde am Donnerstag auf dem Egon-Hugenschmidt-Platz aufgestellt. Das vandalismusresistente Urinal erhält für die Zeit der Testphase zusätzlich einen Sichtschutz. Zudem werden in der Testphase präventive Gespräche mit den sich am Rathaus häufig aufhaltenden Gruppen geführt. Insofern die Testphase gut verläuft und zu einer sichtbaren Verbesserung der Situation führt, soll in einem nächsten Schritt die Umsetzung eines gestalterisch ansprechenden und festmontierten Urinals geplant werden, heißt es in einer Medienmitteilung.

„Das Ziel der kurzfristigen Maßnahme ist es, die Situation rund um den Bahnhofsvorplatz zu verbessern und für mehr Sauberkeit vor Ort sorgen“, erklärt Oberbürgermeister Jörg Lutz. „Wir hoffen, dass die Testphase positiv verläuft und wir dann eine dauerhafte Lösung umsetzen können.“