Inhaltlich setzt sich die Band dabei mit sozial- und politisch relevanten Themen wie Wirtschaft, Arbeitslosigkeit und missglückter Migrationspolitik auseinander.

In 25 Jahren und bei tausenden Konzerten weltweit haben Flogging Molly die Grenzen zwischen den Genres überschritten und sind zu einer Band geworden, die buchstäblich an einem Tag mit The Chieftains und am nächsten mit Motörhead die Bühne teilen könnte – was auch tatsächlich passiert ist, wie der Burghof schreibt. Mittlerweile besuchen Fans mehrerer Generationen die Konzerte der Band.