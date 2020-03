Lörrach Putzaktion im Park

„Die schiere Menge an Müll war schockierend“

Der zweite „Clean Up“ fand im Januar in Rheinfelden statt, vom Zoll an der alten Rheinbrücke bis zum Wasserwerk. Zu viert kamen dieses Mal in der gleichen Zeit 23,5 Kilogramm zusammen. „Die schiere Menge an Müll war schockierend. Das hat uns bestätigt, wie notwendig unsere Arbeit ist“, sagt Ippolito.

Danach habe der Bekanntheitsgrad des Projektes stark zugenommen, sodass sich an der dritten Aufräumaktion am Bahnhof Rheinfelden 14 Leute beteiligten. In zweieinhalb Stunden schaffte es die Gruppe es mit ihren Helfern, 82 Kilogramm Abfälle zu entsorgen. Laut Hentschel konnten dabei auch Zuschauer zum Handeln inspiriert werden: „Ein älteres Ehepaar hat uns erzählt, dass sie auf dem Heimweg Müll gesammelt haben, nachdem sie uns am Bahnhof sahen. Das ist natürlich genau das, was wir wollen.“

In Zukunft möchte er mit den Kommunen sowie mit regionalen Klimaschutzorganisationen zusammenarbeiten und bei den Putzaktionen größere Gebiete in Angriff nehmen: „Unser Ziel ist es, beispielsweise auch im Grütt aufzuräumen.“ Das nächste Treffen am 15. März wird allerdings noch in einem kleineren Rahmen im Rosenfelspark stattfinden. Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Tiergehege. Freiwillige Helfer werden gebeten, Handschuhe und Greifzangen mitzubringen. Weitere Informationen auf Facebook unter „CLEAN UP 4.0 LÖRRACH“ und „CLEAN UP Dreiländereck“