Lörrach Radcheck, Feierabendtour und mehr

Lörrach (mek). Bereits zum neunten Mal beteiligt sich die Stadt Lörrach vom 3. bis 22. Juli an der Aktion Stadtradeln des Netzwerks Klima-Bündnis. In diesem Zeitraum zählt jeder Kilometer, der auf zwei Rädern zurückgelegt wird (wir berichteten am Samstag). Der Auftakt erfolgt mit einem „City-Ride“ mit Oberbürgermeister Jörg Lutz am Samstag, 3. Juli, von 10 bis 12 Uhr. Start ist am Rathausplatz. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung an loerrach@stadtradeln.de.