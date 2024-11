Lörrach: Radeln für Kinder

„Tigerherz“

Ihre beiden ersten Charity-Touren fuhren Glatt und seine Freunde zugunsten der Organisation „Tigerherz“, die bundesweit Kinder krebskranker Eltern unterstützt. Da er sich diesmal aber in der Region engagieren wollte, fiel seine Wahl auf „Direct help better future“, erzählte Glatt. Seit 2021 unterstützt die Organisation Kinder und Jugendliche in den Landkreisen Lörrach und Freiburg in schwierigen Lebenslagen. Mit dem Geld, das die Charitiy-Tour ja schon im Mai eingefahren hatte, habe sie 108 bedürftige Kinder für den Schulanfang ausgestattet, berichtete Gründerin und Geschäftsführerin Alexandra Sieberer: „So viele wie noch nie.“ Die Kinder hätten eine komplette Ausstattung einschließlich Schultüte und Ranzen bekommen, so dass sie mit den anderen Kindern „auf Augenhöhe“ in die Schule starten konnten. Für 92 Kinder und Jugendliche ermöglichte „Direct help“ in den Sommerferien Sportcamps sowie Ferienfreizeiten im Schwarzwald, aber auch in Italien, Griechenland und anderen Ländern. Auch dorthin flossen Gelder von der Charity-Radtour. Manche Kinder seien vor drei Jahren zum ersten Mal im Schwarzwald dabei gewesen, hätten seitdem viel an Selbstbewusstsein gewonnen. Alexandra Sieberer betonte, wie wichtig solche Reisen mit Gleichaltrigen für die Kinder seien. Nach Sieberers Erfahrung gibt es aber immer mehr Familien, die finanzielle Unterstützung brauchen, auch wenn die Eltern arbeiten. „Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut“, sagte sie. Besonders hoch sei das Risiko für Kinder von allein erziehenden Müttern.