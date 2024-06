Eine 49-jährige Fahrradfahrerin stieß am Dienstag gegen 11.45 Uhr bei der Ampel in der Tumringer Straße an der Kreuzung zur Wiesentalstraße (Bundesstraße 317) mit einer 33-jährigen Autofahrerin zusammen. Diese wollte nach rechts in die Wiesentalstraße in Richtung Schopfheim einbiegen. Die Radfahrerin stürzte und wurde laut Polizei schwer verletzt. Der Notarzt brachte sie ins Krankenhaus. Nach Sachlage trug die Radfahrerin keinen Helm. Sie soll den Zebrastreifen trotz roter Ampel überquert haben. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Tel. 07621 / 98 00 0, erhofft sich weitere Hinweise von Zeugen, da zum Unfallzeitpunkt ein starkes Verkehrsaufkommen geherrscht haben soll.