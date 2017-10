Lörrach Radlerin schwer verletzt: Polizei sucht Ersthelfer

16:12 Spaniens Senat stimmt für Zwangsmaßnahmen gegen Katalonien

15:53 Parlament von Katalonien leitet Loslösung von Spanien ein

Barcelona - Das Parlament der Region Katalonien hat mehrheitlich für einen Prozess zur Loslösung von Spanien und zur Gründung eines unabhängigen Staates gestimmt. Eine Frist für die Ausrufung gibt es nicht. Die Verabschiedung gilt als "Antwort" auf die von der Zentralregierung in Madrid angekündigte Anwendung von Zwangsmaßnahmen. Bei dem vom Verfassungsgericht für illegal erklärten Referendum am 1. Oktober hatten in Katalonien etwa 90 Prozent für die Unabhängigkeit der wirtschaftsstarken Region gestimmt. Allerdings beteiligten sich nur gut 40 Prozent der Wahlberechtigten.

15:50 Ankara: Kein Einfluss Schröders im Fall Steudtner

15:46 FIFA erhöht Preisgelder für WM-Teilnehmer auf Rekordniveau

Kolkata - Die WM-Teilnehmer können 2018 in Russland mit Rekordprämien von der FIFA rechnen. Der Fußball-Weltverband will rund 344 Millionen Euro an Preisgeldern zahlen, zwölf Prozent mehr als vier Jahre zuvor in Brasilien. "Das ist ein positives Zeichen für die finanzielle Gesundheit der FIFA", sagte Präsident Gianni Infantino beim Treffen des FIFA-Rats im indischen Kolkata.