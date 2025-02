Lörrach: Radverkehr und Sportförderung voranbringen

Investitionsstau

Ohne eine systematische Neuaufteilung des begrenzten Straßenraums bleiben notwendige Steigerungen in Attraktivität, Komfort und Sicherheit von Rad- und Fußwegen unerreicht – „mutige Entscheidungen und ausreichende Finanzmittel sind dafür unabdingbar“, heißt es.

Die Grünen-Fraktion Lörrach zeigt sich überzeugt: „Trotz der Velooffensive und der Fahrradstrategie 2025+ besteht in unserer Stadt ein erheblicher Investitionsstau im Radverkehr. Das aktuelle Budget belief sich 2024 auf 300 000 Euro und wird 2025 aufgrund der angespannten Haushaltslage auf lediglich 150 000 Euro reduziert. Unter diesen Rahmenbedingungen werden notwendige Maßnahmen nur schleppend vorangetrieben, während größere Aufgaben – etwa die Verbesserung der Querungssituation an der S-Bahnlinie – fast in den Hintergrund geraten. Zudem trägt die Förderung des Fahrradverkehrs zum Lärm- und Immissionsschutz, zur Verkehrssicherheit und zur Steigerung der Lebensqualität bei.“