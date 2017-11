Lörrach Rasante und lustige Show

Lörrach (ndg). Zirkus auf gewohnt hohem künstlerischen Niveau wird es auch in diesem Jahr mit dem Weihnachtszirkus der Familie Frank in Lörrach geben. Die diesjährige Produktion des „Lörracher Weihnachtscircus“ läuft vom 22. Dezember bis 7. Januar 2018. Premiere ist also zwei Tage vor Heiligabend. Im gut geheizten Zirkuszelt heißt es dann wieder: Manege frei für eine rasante, humorvolle und spannende Show mit viel weihnachtlicher Atmosphäre. Seit mehr als zwei Jahrzehnten sorgt die Familie Frank mit ihrem Unternehmen in Lörrach für festliche Zirkus-Galas auf höchstem Niveau.

Internationale Artisten treten in der Manege auf. Zu ihnen gehören Star-Clown „Pom Pom“ vom Ungarischen Nationalcircus, Rollschuh-Akrobatik der Spitzenklasse und die lustigste Hunde- und Bauernhoftierdressur der Gegenwart – einzigartig in Europa. „Der Zirkus der Lörracher steht wieder einmal mit einem internationalen Spitzen-Programm in den Startlöchern. Wir bieten klassischen Zirkus in höchster Vollendung“, verspricht Sandra Frank von der Direktion des Lörracher Weihnachtszirkus.

Tausende begeisterte Besucher in den Produktionen früherer Jahre sprechen für sich. „Erleben Sie eine fantastische, weihnachtliche Zirkus-Show mit außergewöhnlichen Artisten und atemberaubenden Tierdressuren von internationalem Flair. Hinzu kommen spektakuläre Luftdarbietungen am Fangstuhl, beeindruckende Cyr Wheel Balancen der ganz besonderen Art, eine atemberaubende Rollschuh-Akrobatik der Spitzenklasse und einzigartige Clownerie“, macht Sandra Frank bereits jetzt Lust auf einen Besuch.

Als weiteren Höhepunkt kündigt sie das vom zirkuseigenen Orchester begleitete Show-Ballett an. Umrahmt wir die Show von einer modernen Lichtanlage.

Insgesamt werden in diesem Jahr 21 Artisten aus mehreren Nationen mit dabei sein. Unter anderem sorgen auch Absolventen der staatlichen Artistenschule Berlin in einem ganz besonderen, festlichen Ambiente für niveauvolle Live-Unterhaltung für die ganze Familie.

Zweieinhalb Stunden zieht der bunte Manegen-Mix die Besucher in seinen Bann. Eine vielfältige Gastronomie in gemütlicher, weihnachtlicher Atmosphäre mit Weihnachtsbuden, dekorierten Christbäumen in dem großen beheizten Foyer-Zelt laden schon eine Stunde vor, während und nach der Show zum Verweilen ein.