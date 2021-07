Lörrach Rat nimmt sich Zeit

„Wir fünf fraktionslosen Mitglieder sehen uns gar nicht vertreten“, beklagte Matthias Koesler (FDP).

Letztlich konnten aber alle dem Vorschlag von Lutz folgen, die Abschlusspräsentation der beauftragten Firma Actori zum Burghof am 13. Juli im Hauptausschuss vorzustellen und die Sitzung für alle Stadträte zu öffnen. „Wir wollen niemanden ausschließen“, betonte Lars Frick, der zuvor auch die acht Punkte der Wirtschaftlichkeits- und Organisationsuntersuchung von Actori vorgestellt hatte.

Aller Voraussicht nach wird anschließend nicht bereits im Gemeinderat am 22. Juli über die Neuorientierung abgestimmt, sondern erst am 30. September. Denn Lutz rechnet mit viel „Diskussionsbedarf“ und „ein paar Prüfaufträgen“ für die Verwaltung in der Juli-Sitzung. Zudem sei es wichtig für die Qualität des Prozesses, dass sich die Fraktionen die nötige Zeit nehmen, um in Ruhe darüber zu diskutieren, anstatt „im Schweinsgalopp“ eine Entscheidung „vom Zaun zu brechen“.

Mögliche Kandidaten für die Nachfolge des Interimsgeschäftsführers Andrés Ibarra sollen sich dann nach einer Online-Vorstellungsrunde am 7. Oktober auch in Präsenz präsentieren. Der neue Burghof-Geschäftsführer soll schließlich am 21. Oktober im Gemeinderat vorgestellt werden.