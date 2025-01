Lörrach: Rathaus-Fassade muss erneut gesichert werden

Die Fassade

2017 wurden bei einer Untersuchung der Fassade durch das Ingenieurbüro Kleineher+Partner an der Unterkonstruktion Mängel festgestellt, „die größtenteils bereits seit der Erstellung vorhanden sind“, schreibt Robert Schäfer, Fachbereichsleiter „Hochbau“, in der Sitzungsvorlage, über die der Ausschuss für Umwelt und Technik am Donnerstag entscheidet.

In den beiden Folgejahren wurden Notsicherungsmaßnahmen an den betroffenen Fassadenpaneelen vorgenommen. Seither werde die Fassade regelmäßig von Fachleuten kontrolliert. Im Oktober 2022 wurde schließlich die zunehmende Verschlechterung des Fassadenzustandes festgestellt und Sofortmaßnahmen eingeleitet. Zum Ende des vergangenen Jahres sei nun die „erwartete Reststandzeit“ abgelaufen, heißt es.