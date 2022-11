Lörrach Rathaus-Sanierung soll 73 Millionen Euro kosten

Dort könnten die etwa 300 Rathaus-Kräfte gegebenenfalls während einer etwa dreijährigen Sanierungs-Bauzeit auch temporär unterkommen, nachdem das Krankenhaus als Not-Rathaus hergerichtet wurde. Vor der Entscheidungsfindung soll auch der Bürgerwille Gehör finden, macht Lutz klar.

Berücksichtigung bei den Planungen finden soll auch das Thema neue Arbeitswelten, also wie viel Platz in welcher Form benötigt wird.

Notsicherung läuft ab

Das höchste Rathaus in Baden-Württemberg und zugleich höchste Gebäude der Stadt verschlingt laut Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic eine halbe Million Euro jährlich an Ausbesserungsbedarf und Energie. Es ist aber auch nicht mehr sicher. „Die Reststandzeit für die Notsicherung läuft ab“, führte Fachingenieur Daniel Kleineher vom Saarbrücker Büro kleineher+partner exemplarisch an.

Der Zahn der Zeit, das Regenwasser in den Paneelen und auch die hohen Sommertemperaturen machen dem Gebäude zu schaffen. Hinzu kommen strukturelle Mängel, auch Mängel während der Bauausführung hinzu. Drei Quadratmeter große Fassadenteile drohen so 500 Meter weit entfernt in der Gegend herumzufliegen. Die jährliche Befahrung zeigt: Der bauliche und sicherheitstechnische Zustand der Fassade hat sich deutlich verschlechtert. Ebenso könne der geltende Brandschutz nicht mehr erfüllt werden.

Bautechnik und Energie

Hinzu kommt der bautechnische Sanierungsbedarf: Wasser tritt in undichte Dachflächen und marode Bauwerksanschlüsse, die Sanitäranlagen sind teils undicht, Heizungen und Lüftungen störanfällig. Gleiches gilt angesichts der veralteten Steuerung für die Aufzugsanlage.

Drittens kommt die energietechnische Sicht hinzu. Im Sommer ist es zu heiß im Gebäude, im Winter viel zu kalt. Nach dem Krematorium ist das Rathaus Energiefresser Nummer 2 unter den städtischen Gebäuden. Bauunterhalt, Wartung und Energie verschlingen hohe Summen.

„Der Lange Egon ist sehr krank, auch wenn man es ihm nicht unbedingt ansieht“, unterstrich der OB den Handlungsbedarf. „Wir hatten gehofft, dass wir mehr Zeit haben, die haben wir aber nicht.“