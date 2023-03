Lörrach Rathaus setzt auf neue Digitalisierungsstrategie

Raumkonzept im Rathaus

Im Blick ist beispielsweise auch das Raumkonzept, das angesichts der Rathaus-Sanierung an Bedeutung gewinnt. Gleichzeitig weiß die Stadtspitze um dringend benötigte Verwaltungsmitarbeiter. Eine Zeitersparnis in den Verwaltungsabläufen könnten hier hilfreich sein, kalkuliert der OB. Gleichzeitig verweist er darauf, dass schon jetzt einiges getan wurde. „Wir sind nicht die digitale Speerspitze, aber auch nicht in der digitalen Wüste“, erklärte Lutz am Dienstag bei einem Mediengespräch.

So sei beispielsweise die Ausländerbehörde digitaler unterwegs als noch vor Corona. Strafzettel können per PayPal beglichen werden, die Meldebestätigung per Computer von daheim erfolgen, womit die Bürger sich die 16 Euro sparen, die im Rathaus ansonsten anfallen. Der Bürger im Mittelpunkt sei zentrale Ziel der Digitalisierungsstrategie.