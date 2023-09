Lörrach Rathaus wirbt auch mit weichen Faktoren um Kräfte

Mit einer ähnlichen Entlohnung wie in der angrenzenden Schweiz können OB Jörg Lutz und die weiteren Führungskräfte hingegen nicht mithalten, um Fachkräfte zu gewinnen oder zu halten. Wer in einem der 17 Stockwerke des Rathauses oder an den vielen anderen Orten in der Stadt für die Verwaltung arbeitet, muss also anders angesprochen und umgarnt werden.

Sicherheit zählt weniger

Das Motiv Arbeitsplatzsicherheit sei momentan nicht so relevant, kennt Lutz teils leer gefegte Arbeitsmärkte. Daher setzt er auf die Punkte Vereinbarkeit von Beruf und Familie, bei denen die Verwaltung „weit vorne“ liege. Auch die Sinnhaftigkeit des beruflichen Wirkens sei für (junge) Menschen wichtig. Die Gestaltung der Energiewende mit vorantreiben, die Kitas und Schulen mit organisieren oder in der Stadtplanung Zukunft gestalten seien Punkte, die laut OB locken. Daher lautet ein Slogan in der Rekrutierung auch „Wir suchen Stadtmacher“. „Damit können wir punkten und damit müssen wir punkten“, ergänzt Wache, der auf einigen Stellenanzeigen selbst zu sehen ist.