Lörrach Raum für Fragen

Lörrach. Die Evangelische Kirchengemeinde lädt zu den Informationsveranstaltungen für den Konfirmandenjahrgang 2018/2019 ein. Diese finden am 27. Juni, 18 Uhr (Christuskirche), am 1. Juli, 10 Uhr (Stadtkirche), am 8. Juli, 11.15 Uhr (Johanneskirche), und am 11. Juli, 19 Uhr (Friedensgemeinde), statt.

„Uns ist es wichtig, den Jugendlichen einen Raum für ihre Fragen zu eröffnen“, sagt Rebecca Vollrath, Gemeindediakonin an der Christuskirche. „Nur so können sie herausfinden, ob Gott in ihrem Alltag eine Rolle spielen kann.“ Nicht zuletzt deswegen sind gemeinsame Aktionen, Freizeiten und Jugendgottesdienste für die Verantwortlichen der Kirchengemeinde von besonderer Bedeutung. Der enge Kontakt zu den Jugendgruppen der Gemeinden sei hierbei von zentraler Bedeutung für die Gestaltung der Konfirmandenzeit.

In den Veranstaltungen wird über den Ablauf und die inhaltlichen Schwerpunkte der Konfirmandenzeit an den Standorten informiert. „Jugendliche müssen sich nicht zwangsläufig bei der Gemeinde anmelden, der sie durch ihren Wohnsitz angehören.“, erklärt Miriam Tepel, Gemeindediakonin an der Stadtkirche. „Wir ermutigen sie, aus den Angeboten das auszuwählen, was sie am meisten anspricht.“

Auch Jugendliche, die noch nicht getauft sind, dürfen sich anmelden. Die Taufe erfolgt dann im Laufe der Konfirmandenzeit. Die Konfirmation ist ein Segnungsgottesdienst für junge Menschen, die sich zum christlichen Glauben bekennen. Mit ihrem Bekenntnis sagen sie „Ja“ zu ihrer eigenen Taufe. In der Konfirmandenzeit werden sie angeregt, selbst über Fragen des Glaubens und des Lebens nachzudenken.