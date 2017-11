Lörrach Raus aus der Bequemlichkeitsfalle

Ein Vortrag zum Thema Sport und Bewegung findet am morgigen Mittwoch, 8. November, im Alten Rathaus um 19.30 Uhr statt, den die Volkshochschule (VHS) und die Kassenärztliche Vereinigung veranstalten. Susann Jekle hat sich vorab mit der Referentin Dr. Anne Rühl unterhalten.

Frau Dr. Rühl, das Thema Ihres Vortrags lautet „Ist Sport gesund oder gefährlich?“. Wie kann denn Sport gefährlich sein?

Grundsätzlich macht, wie bei allem, die Dosis das Gift – Sport kann gefährlich sein, wenn man mit übertriebenem Ehrgeiz herangeht und die persönliche Belastungsgrenze überschreitet. Generell jedoch ist es gefährlicher, sich nicht zu bewegen. Mein ursprünglicher Titel für den Vortrag lautete „Warum ist Bewegung gesund?“. Es geht darum, wie wichtig körperliche Bewegung ist.



Woran erkenne ich, dass ich mich zu wenig bewege?

Das kann man gut an einem lokalen Beispiel erklären: Wenn ich es nicht aus eigener Kraft schaffe, in Lörrach an jeden Ort zu kommen – auch auf die Burg Rötteln zum Beispiel. Das heißt nicht, dass man in Rekordtempo dorthin kommen muss, aber als Mensch ohne Krankheiten oder Behinderung sollte es machbar sein, die Ziele zu Fuß oder mit dem Rad zu erreichen.



Wie kann ich mehr Bewegung in meinen Alltag einbinden?

Ich empfehle einen aktiven Lebensstil. Wann immer ich auf ein passives Fortbewegungsmittel zurückgreifen könnte – also zum Beispiel Rolltreppe, Aufzug, Auto und Bus – dann entscheide ich mich bewusst für die aktive Fortbewegung. Das kann man prinzipiell überall im Alltag einbauen.



Wie viele Minuten oder Stunden am Tag sollte ich mich aktiv bewegen?

Mitarbeiter der sportmedizinischen Abteilung der Universität Freiburg haben das erforscht und es ist wissenschaftlich belegt, dass 30 Minuten zügiges Gehen mit ungefähr sechs Kilometern pro Stunde am Tag bereits ausreichen. Da braucht man keine Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Es ist besser, jeden zweiten Tag etwas zu machen, als gar nichts zu machen. Was hingegen gefährlich ist, ist, sich unter der Woche nur passiv fortzubewegen und dafür am Wochenende zwei Stunden rennen gehen zu wollen. Wichtig ist eine Regelmäßigkeit in Sachen Bewegung. „Mäßig, aber regelmäßig“ ist zwar ein klassisches Sprichwort, aber sein Nutzen ist medizinisch belegt.



Welche Sportarten empfehlen Sie, wenn man abgesehen vom Gehen etwas tun will?

Ich empfehle aerobe Ausdauersportarten, also zum Beispiel Joggen, Wandern, Dauerlauf und Schwimmen. Gerade das Schwimmen ist unabhängig von Körpergewicht und Gelenkbeschwerden und eignet sich deshalb sehr gut. Ballsportarten beispielsweise sind durch Unregelmäßigkeit und Wettkampf geprägt – deshalb neigt man dazu, sich in kurzen Momenten zu überlasten. Das ist wieder ein Aspekt, wo Sport gefährlich werden kann.



Bei welchen Krankheitsbildern kann ich durch Bewegung eine Besserung erzielen?

Es gibt fast nichts, wofür Bewegung nicht gut ist. Einige Beispiele sind Arterienverkalkung, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, Arthrose und Haltungsschäden. Aber auch bei psychischen Problemen wie Depression und Burnout ist ein aktiver Lebensstil extrem hilfreich. Mein Vortrag ist als Grundlagenvortrag für eine Serie, die im Ärztenetz vorbereitet wird, wo wir bewegungsbedingte Veränderungen und Verbesserungen bei verschiedenen Krankheitsbildern erläutern. Auch die Abwehrkräfte werden durch Bewegung gestärkt: Wer regelmäßig spazieren geht, hat auch im Winter weniger Erkältungen.



Worauf muss ich achten, wenn ich mit Sport beginnen möchte?

Wichtig ist die richtige Belastungsintensität. Bei Herz-Kreislauf-Training zum Beispiel reichen 50 bis 60 Prozent der Maximalbelastung aus. Wenn man Muskelaufbau betreiben möchte, benötigt man wiederum rund 80 Prozent. Prinzipiell kann man ohne vorherigen Check durch den Arzt mehr Bewegung ins Leben integrieren, bei Vorerkrankungen und aktuellen Beschwerden jedoch empfiehlt sich ein Belastungs-EKG beim Hausarzt. Alternativ kann man sich beim Kardiologen durchchecken lassen. Das ist besonders bei Bluthochdruck sehr wichtig.



Was kann man präventiv gegen Übergewicht machen?

Man sollte sich vor der Bequemlichkeitsfalle hüten. Sport mit einer moderaten Belastung und 30 Minuten Gehen am Tag reichen bei Übergewicht nicht aus. Im Fall von Übergewicht muss zunächst das Gespür für den eigenen Körper wiedergefunden werden – auch ein Gespür für Hunger, für das, was man isst. Adipositas hat nicht nur mit mangelnder Bewegung und Bequemlichkeit zu tun, sondern auch mit der falschen Ernährung. Das Problem sind viel zu große Portionen, die Betroffene oft aus Langeweile zu sich nehmen. Sowieso sind die Portionsgrößen heute häufig überdimensioniert. Das ist das Gegenteil vom aktiven Lebensstil.



Einen aktiven Lebensstil zu führen, ist also das A und O. Wann aber werden Sport und Bewegung gefährlich?

Wie bereits erwähnt, macht die Dosis das Gift. Es gibt tatsächlich einen neuen Krankheitsbegriff, sozusagen das männliche Pendant zur Magersucht. Sport ist häufig ein Teil des Krankheitsbildes bei Magersucht, wenn die Betroffenen übertrieben Sport treiben. Ein anderes Extrem heutzutage: viele – besonders junge – Menschen sind besessen vom Muskelaufbau, verbringen ihre Zeit im Fitnessstudio und ernähren sich von Eiweißshakes und Aufbauprodukten. Das kann sehr negative Folgen haben, da dieser Lebensstil zu einseitig ist. Im Wesentlichen handelt es sich bei solchen Fällen um psychiatrische Extremfälle, daran ist nicht der aktive Lebensstil schuld, sondern eine Zwangsstörung.



Was können die Zuhörer am Mittwoch erwarten?

Raus aus der Bequemlichkeitsfalle und den Spaß an der Bewegung wiederentdecken, das ist die Botschaft des Vortrags. Ich hoffe, dass die Zuhörer sich motivieren lassen, wieder mehr Bewegung in ihr Leben einzubinden und Spaß an der Bewegung zulassen.



Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Weitere Informationen erteilt die Geschäftsstelle der VHS unter Tel. 07621/95 673 35 und 95 673 42