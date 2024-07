Ein Kastenwagen der Polizei und zahlreiche Einsatzkräfte in Vollmontur: Die Polizei ist am Dienstagmorgen in der Anschlussunterkunft für geflüchtete Menschen in der Gretherstraße in Lörrach im Einsatz gewesen. Laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg wurden mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen. Die Hintergründe sind noch unklar. „Es gilt, die Ergebnisse der Durchsuchungen abzuwarten“, heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung. Um einen Durchsuchungsbeschluss zu erwirken, muss ein sogenannter erhärteter Verdacht vorliegen. Es werde dann ein entsprechender Antrag bei der Staatsanwaltschaft gestellt, legt die Polizei dar. Die Razzia in Lörrach war Teil von Durchsungen an mehreren Orten im Landkreis Lörrach.