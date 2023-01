Lörrach Reanimation kommt zu spät

Er kam am Dienstag gegen 12.20 Uhr „aufgrund einer medizinischen Ursache“ mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn, so die Polizei. Dort kollidierte das langsam fahrende Auto mit einem entgegenkommenden Taxi. Der 51-jährige Taxifahrer bemerkte den entgegenkommenden Wagen und konnte sein Taxi noch bis zum Stillstand abbremsen.

Der 75-Jährige musste an der Unfallstelle reanimiert werden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er verstarb, so der Polizeibericht