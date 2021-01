Lörrach Rebgasse wird ausgebaut

Lörrach (mek). Der nördliche Teil der Rebgasse zwischen der Querverbindung zur Inzlinger Straße und der Wendeanlage in Stetten wird noch in diesem Jahr ausgebaut, das hat Klaus Dullisch, Fachbereichsleiter Straßen, Verkehr, Sicherheit, am Donnerstag im Ausschuss für Umwelt und Technik bekanntgegeben. Nachdem bereits 2019 die Beschlussvorlage mit der Genehmigung der Entwurfsplanung sowie die Beauftragung der Ausführungsplanung an das Büro Himmelsbach erfolgte, sei nun die Fertigstellung der Ausführungsplanung zum Ende des zweiten Quartals 2021 vorgesehen. Der Bau der Rebgasse soll laut Dullisch im dritten und vierten Quartal erfolgen. Die Termine seien bereits in einem Anwohnerschreiben bekanntgegeben worden, so Dullisch.