Lörrach Rechenspiele mit Parkplätzen

Gespräche mit der Deutschen Bahn wurden bereits geführt. Große Begeisterung von Seiten der Bahn konnte der Oberbürgermeister dabei nicht feststellen. Trotzdem will Lutz an dem Vorhaben festhalten. Neuhöfer-Avdic sieht Chancen, dafür IBA-Mittel zu erhalten und noch in diesem Jahr ein Wettbewerbsverfahren ausloben.

Neue Parkflächen entlang der S-Bahnlinie

Dringlicher dürfte allerdings die Lösung der Parkplatzproblematik sein. Viele Bürger teilen die Ansicht von Neuhöfer-Avdic, dass „genau genommen keine Parkplätze wegfallen“, nicht. Die Bürgermeisterin rechnete gestern vor, dass zwar etwa 350 Stellplätze ab Ende dieses Jahres nicht mehr zu Verfügung stehen. Allerdings seien an der Schwarzwaldstraße 50 zusätzliche Stellplätze geplant, 280 im neuen „LÖ“ am Hauptbahnhof, und an den Wochenenden 100 Parkmöglichkeiten in der Tiefgarage des erweiterten Landratsamtes. Lutz ist sicher: „Es wird auch künftig jeder in der Innenstadt einen Parkplatz finden.“

Geplant sind außerdem 50 Stellplätze auf dem Füssler-Areal, direkt am S-Bahn-Halt Haagen. Weitere solcher Parkflächen für Pendler und auswärtige Einkäufer sollen entlang der Lörracher S-Bahn-Strecke entstehen. Lutz hofft, dass diese Plätze mit der Einführung des sogenannten Ein-Euro-Tickets rege genutzt werden (siehe gesonderten Bericht).