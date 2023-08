Lörrach Recyclinghof: Die Wartezeit ist kürzer als gefühlt

Die Dokumentation

Dafür wurden in mehr als 30 Betriebsstunden, verteilt über mehrere Wochen und an verschiedenen Wochentagen, die Abläufe beobachtet, dokumentiert und ausgewertet. So wurde etwa die Dauer des Recyclinghofbesuchs gemessen: unterteilt in die Wartephase von der Ankunft bis zur Einfahrt undschließlich dem Aufenthalt auf dem Hof bis zum Abladen der Abfälle. Festgehalten wurde daneben die Häufigkeit der Anlieferung verschiedener Abfallfraktionen. Anhand der Kennzeichen wurden außerdem die Anlieferungen landkreisfremder Nummernschilder analysiert. Parallel haben die Studenten mit Mitarbeitern und Besuchern gesprochen.

Die Wartezeit

Die Erhebungen bestätigen, dass die meisten Anlieferungen am Samstag erfolgen, an dem ein Drittel aller Recyclinghofbesucher kommen. Die täglichen Stoßzeiten liegen zwischen 10 bis 11 sowie 14 bis 15 Uhr. Samstagnachmittags sowie vor und nach Feiertagen ist der Andrang am größten.