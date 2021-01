Lörrach Redimensioniert und dreigeteilt

Eigenanteil möglichst stärker verringern

Michael Klatz vom Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung hatte zuvor in seiner Präsentation indes erklärt: „Um die Fördermittel zu erhalten, muss glaubhaft werden, dass Bauabschnitt III auch kommt.“ Dies sorgte für viele Fragezeichen in den Fraktionen, die darum erst im Gemeinderat am 28. Januar abstimmen wollen.

„Mir ist immer noch nicht klar, für welchen Abschnitt die 7,9 Millionen Euro vorgesehen sind und ob wir für den dritten Abschnitt dann weitere Mittel brauchen“, sagte beispielsweise Margarete Kurfeß (Grüne). „Wir werden in keinem Fall so zustimmen“, schickte Ulrich Lusche (CDU) vorne weg und kritisierte anschließend die verwirrende Argumentation der Verwaltung.

Die Stadt behalte sich weiter „ein Ausstiegsszenario vor“, ergänzte Neuhöfer-Avdic. Vom Bund forderte sie angesichts der coronabedingt schwierigen Haushaltslage in vielen Kommunen „mehr Flexibilität“ bei der Förderung. Sie werde beim zuständigen Bundesamt nachfragen, ob der Eigenanteil der Kommune noch gesenkt werden könne.

Der OB erklärte, dass lediglich die Mittel bereit gestellt würden, um die Planung „voranzutreiben“. Bevor ein konkreter Auftrag erteilt werde, entscheide der Gemeinderat nochmals über die Ausgabe. Zudem werde derzeit erst untersucht, wie hoch die Kosten für den jeweiligen Abschnitt sind.

Dennoch bereits klar für das „riesige Projekt“ sprach sich Günter Schlecht (SPD) stellvertretend für seine Fraktion aus: „Bei dem Stand sollten wir es nicht kippen oder zerreden. Wir werden alle Bauphasen mittragen.“ Ähnlich äußerte sich Matthias Lindemer (Freie Wähler): „Wir sollten das Projekt durchführen, auch als Zeichen für offene Grenzen. Außerdem investieren wir nicht nur in einen Stadt- sondern sogar einen Landeseingang.“ Gleichwohl müsse man schauen, an welcher Stelle noch Einsparpotenzial vorhanden sei.

Starke Kritik kam abschließend vom Bernhard Escher (CDU), der „ein Problem mit der Argumentationsweise“ der Verwaltung hatte, die zunächst gewarnt habe, im Falle eines Projektabbruchs die Fördermittel zurückzahlen zu müssen und nun das Gegenteil behaupte. Ebenso störte er sich an der „absoluten Obergrenze“ und erinnerte an die gestiegenen Kosten der Brombacher Halle. Angesichts des finanziellen Engpasses und den vielen Pflichtaufgaben sei es „hanebüchen“, so ein Projekt jetzt in Angriff zu nehmen, wenngleich es „für Stetten wünschenswert wäre.“

Gesamtkosten: 7,939 Millionen Euro. Förderanteil (66 Prozent): 5,393 Millionen Euro. Städtischer Eigenanteil (33 Prozent): 2,646 Millionen Euro. Bereits ausgegeben (Stand 30. November 2020): 884 344 Euro. Laufende Planungsleistungen: 1,178 Millionen Euro. Weitere notwendige Ausgaben (Beratung, Steuerung, Kommunikation, Bebauungsplan Stetten, Tramstudie): 261 541 Euro. Restkosten für Straßenbau inklusive Gutachten sowie Baunebenkosten: 5,693 Millionen Euro.