Lörrach Reduktion statt Bombast

Eine Vorliebe für die extremen Tastenbereiche und Kontraoktave

Nur selten gibt Helbock den zu Grunde gelegten Stoff sofort zu erkennen. Statt des Orchester-Bombasts der Filmmusik liefert er Reduktionen und Essenzen, Dekonstruktionen und Neukonstruktionen. Dazu eine Vorliebe für die extremen Tastenbereiche, für Kontraoktave und viergestrichene Diskantlage. Hier und da Anklänge an Granden des Jazzpianos wie Keith Jarrett oder Esbjörn Svensson, denen Helbock übrigens auch auf seinem Album „Tour D’Horizon“ Referenz erweist.

Neben den „Themes“ aus dem „Weißen Hai“, „Indiana Jones“ und „E.T.“ spielt er unter anderem aus dem Film „Sabrina“ die Nummer „Moonlight“ (der man schon im Original anhört, das auch John Williams aus dem Jazz kommt), aus „Star Wars“ den „Imperial March“ (das musikalische Signum von Darth Vader erscheint als tragische Klavierromanze), ebenso die Motive aus „Jurassic Park“, „Der Soldat James Ryan“ und „Catch Me If You Can“.

Als Spielberg „Schindlers Liste“ drehte und sich wiederum an Williams wandte, wehrte dieser ab. Helbock erzählt die Geschichte im Burghof. Für diesen Stoff benötige er einen besseren Komponisten als er es sei, soll Williams gesagt haben. Woraufhin Spielberg erwiderte: „Ich weiß. Aber die sind alle tot“.

Eine Sound von bleierner Traurigkeit für „Schindlers Liste“

So war es denn abermals der 1932 geborene Williams, der dem Film einen Sound von bleierner Traurigkeit gab. Helbock interpretiert ihn als eine mit dissonanten, geräuschhaften Brüchen durchwobene Elegie, die ebenso Eindruck hinterlässt wie der völlig konträre „Superman March“, in dem sich Helbocks Hände einen Wettstreit in Sachen Autonomie zu liefern scheinen.

Wie vielfältig die Möglichkeiten sind, sich der Materie anzunähern, demonstriert der 35-Jährige Helbock bei „Hedwig’s Theme“ aus der Harry-Potter-Verfilmung. Gleich vier verschiedene Varianten des Zauberstoffs spielt er im Burghof – und dürfte damit nicht nur dem anwesenden Musikkurs des Hebel-Gymnasiums Einsichten beschert haben.