Lörrach Regale zu haben

Für Selbstabholer sind die Räume im Berner Weg 25 in Lörrach-Tumringen am Donnerstag, 26. Januar, von 14 bis 18 Uhr offen. Es können vorab keine Reservierungen entgegengenommen werden. Mitarbeiter des Dreiländermuseums sind in dem genannten Zeitraum als Ansprechpartner vor Ort, die Regale müssen aber mit eigenem Werkzeug selbst abgebaut und transportiert werden.