Lörrach: Regenklärbecken ist geplant

Für knapp 1,5 Millionen Euro stehen weitere Maßnahmen zur Kanalsanierung in Stetten an. Das Einzugsgebiet des Mischwassersystems M77, das in Stetten entlang der Hauptstraße und Zeppelinstraße verläuft, deckt den Großteil des Stadtteils ab. Diese Maßnahmen sind im Zuge des Ausbaus des Nahwärmenetzes in den kommenden Jahren geplant. Im Bereich Stetten sind weitere Sanierungsmaßnahmen in größerem Umfang erforderlich. Erste Erkenntnisse dazu aus der Bedarfsplanung liegen vor.