Lörrach: Regio Messe braucht mehr Planungssicherheit

Die Regio-Messe öffnet am Samstag ihre Tore in Lörrach. Die Geschäftsführer Natalia Golovina und Thomas Platzer freuen sich über einen facettenreichen Angebotsmix mit rund 300 Ausstellern. Klar sei aber auch: Die Veranstaltung braucht in Zukunft mehr Planungssicherheit.