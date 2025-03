Lörrach: Regio-Messe öffnet am Samstag: 300 Aussteller am Start

Auch regionale Vereine erhalten eine Plattform: Sie können sich am 22. und 23. März kostenfrei präsentieren. Anmeldungen sind per E-Mail an info@messe-loerrach.de möglich.

Angebote für Familien

Auch für Familien wird einiges geboten: Das „Kinderland“ der Messe sorgt mit Attraktionen für Unterhaltung. „Der Messekindergarten vor Halle 7 betreut Kinder von drei bis zwölf Jahren – an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr, wochentags von 12 bis 18 Uhr. Für Kinder wird eine Messe-Schnitzeljagd angeboten“, heißt es.

Oldtimer und US-Cars

Die Autotreffen finden in diesem Jahr wieder unmittelbar vor den Toren der Messe statt: Die „Oldierama“ am 15. und 16. März, „US-Cars, Bikes & Kustom“ sind am 22. und 23. März zu sehen.

Eintrittspreise

Die Eintrittspreise bleiben unverändert: Erwachsene zahlen 9 Euro, ermäßigt (Rentner, Schüler, Studenten) 6 Euro, die Familienkarte (zwei Erwachsene und bis zu zwei Kinder) kostet 18 Euro. Im Vorverkauf kostet die Karte 5,50 Euro (erstmals auch online erhältlich über die Homepage der Regio-Messe und das Eventim Netzwerk). Besondere Ermäßigungen gibt es unter anderem zur Eröffnung am kommenden Samstag, 15. März.

Anreise

Für eine umweltfreundliche Anreise bietet sich der öffentliche Nahverkehr an, so die Messe-Leitung: „Mit einer RVL-MesseCard (6 Euro für Erwachsene, 4 Euro für Kinder) ist die Hin- und Rückfahrt in allen Bussen und Bahnen im RVL-Gebiet inklusive.“