Lörrach Regio-Messe zieht positive Halbzeitbilanz

Die Freizeitangebote dürfen nicht fehlen. Foto: Marco Fraune

Ein positives Bild

Die Eindrücke von Golovina und Platzer zeichnen ein positives Bild. Das Sonderthema Gesundheit sei gut gelaufen, der Bauernmarkt erfreue sich gesteigerter Beliebtheit und auch die vormals in der Halle 5 untergebrachten Aussteller seien gut in die übrigen Hallen untergekommen. Die Themen Heizen und Energie sind besonders gefragt, doch weil Anbieter mit Personalmangel und Lieferengpässen zu kämpfen haben, halte das Angebot mit der Nachfrage nicht Schritt.

In der Halle 2 befindet sich der Stand des Verlagshauses Jaumann: Barbara Günzschel ist mit den Lesern im Austausch. Foto: Marco Fraune

Als richtiger Renner erwies sich nach einem normal frequentierten Samstag und einem besucherstarken Sonntag der Dienstag, da alle Senioren freien Eintritt erhielten. Auch während der übrigen Tage gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten des vergünstigten Eintritts. Und das Weniger an Eintrittsgeldern wird bewusst mit dem Mehr an Besuchern von der Geschäftsführung in Kauf genommen. „Wir können nicht für weniger Leistung mehr Geld verlangen.“ Vielmehr wird auf die Punkte regional, familiär und individuelle Lösungen gesetzt.

Die Angebotspalette ist breit gefächert. Foto: Marco Fraune

„Haben Daseinsberechtigung“

Eine große Zufriedenheit bemerkt Platzer als Folge bei den Ausstellern. Es sei wichtig, einen Impuls zu setzen, dass die Messe nach der Corona-Zwangspause zurück ist. „Es läuft gut, und wir hoffen, dass die Aussteller Vertrauen fassen.“ Für den Geschäftsführer steht zugleich fest: „Wir haben eine Daseinsberechtigung und bringen Umtrieb in die Stadt Lörrach.“ Und Golovina ergänzt, dass sie weiterhin eine Messe für die ganze Familie künftig anbieten wollen. Der exakte Termin für 2024 steht aber noch nicht fest.