Lörrach Reifenstecher unterwegs

Lörrach - Reifenstecher waren übers Wochenende in Lörrach unterwegs: Von Samstag auf Sonntag wurde auf einem Parkplatz in der Gerhart-Hauptmann-Straße an vier Fahrzeugen jeweils ein Vorderreifen zerstochen. Der Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro. Am Sonntag gegen 4.45 Uhr wurden in der Wiesentalstraße an fünf Autos ebenfalls jeweils ein Reifen zerstochen. Ob ein Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen in der Gerhart-Hauptmann-Straße besteht ist nicht bekannt.