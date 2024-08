Lörrach: Reiseführer sind noch lange nicht abgeschrieben

Beliebteste Reiseführer

Dazu zählt „Der verrückteste Reiseführer Deutschlands“, der auch in der Lörracher Buchhandlung nicht fehlen darf und im vergangenen Jahr auf Platz 1 der Bestseller stand.

„Am beliebtesten sind immer noch die Reiseführer von „Marco Polo“ und „Lonely Planet“, weiß Geduldig. Nach wie vor steht in den Regalen der Buchhandlung der gute alte „Baedeker“ und auch „DuMonts Reiseführer“ dürfen nicht fehlen. Neben den klassischen Länder- oder Städtereiseführern bietet Osiander viele Wanderführer oder Guides für Radtouren an. „Sehr beliebt sind auch Campingführer.“ Sie bieten laut der Expertin Infos zu Stellplätzen oder Touren und sind für viele Reisende unverzichtbar. „Wir beobachten, dass der Aktivurlaub in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden ist, und sind daher im Bereich Camping und Outdoor gut aufgestellt.“ Auch Reiseführer mit Zielen in der Region sind laut Dominika Geduldig gefragt. Unter den Reiseführern zu Länderthemen stehen in Lörrach nach wie vor Frankreich und Italien am höchsten im Kurs. Fernreisen seien nicht mehr so aktuell wie vor der Corona-Zeit. „Damals waren Reiseführer nach Dubai der Hit“, sagt die Buchhändlerin.

Damit bestätigt sie einen Trend, den auch das Börsenblatt zitiert. In Zeiten von Klimawandel und knapperen Kassen haben Fernreisen an Attraktivität verloren. In gedruckten Reiseführern steckt ein Potenzial, das sich in der Zukunft weiter entfalten kann. In Kombination mit Internetdiensten oder Plattformen wie YouTube und Instagram, die als Inspirationsquelle dienen können, bleiben sie unschlagbar in Sachen Orientierung und Sicherheit. Sie werden nicht unbedingt gebraucht, aber „sie haben viele Vorteile und sind mehr als treue Reisebegleiter“, meint Dominika Geduldig.