Lörrach Reisen in die Welt der Fantasie

Seit 2015 arbeitet der Künstler, der schon mehrere Galerien im In- und Ausland betrieben hat, in diesem eruptiven Stil. Meist auf großformatigen Leinwänden, gerne auch in Serie, wirft oder sprüht er die Farbe auf, bearbeitet sie mit Rakel, Pinsel oder Spachtel, lässt sie verlaufen und arbeitet aus dem Bauch heraus, wie er sagt, rein intuitiv. „Feel Free“ nennt er die aktuelle Werkpräsentation. Der Künstler wählt intensive Farben, mal dominiert ein helles Meerblau, mal ein rostiges Rot, mal sonnengelbe Farben. Darin erträumt sich der Künstler Reisen in die Ferne, ans Meer, in die Fantasie. In düsteren Momenten kann er auch auf reines Schwarz zurückgreifen und dieses in heftigen Pinselstrichen schnell auf die Leinwand bannen. Gerne arbeitet Bordonnet collagenhaft. Setzt Reste von Leinwänden aneinander, so dass ein stimmiges Mosaik entsteht. Die Verwendung von Farb- oder Leinwandresten ist bei ihm Programm. „Ich hasse es, etwas wegzuwerfen“, sagt er. Und so wird der letzte Rest Farbe aus den Töpfen gekratzt, die letzte verflüssigte Farbtube ausgedrückt und auf die Leinwand gespritzt, das letzte Stückchen Leinwand irgendwie verarbeitet. „Upcycling“ nennt Bordonnet das.