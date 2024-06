Lörrach: Renaturierung der Wiese

Eine Baustraße zieht sich entlang der Wiese. Foto: Gabriele Hauger

Nun wird hier aber mit schwerem Gerät gearbeitet. Für die Maßnahmen wurde eigens eine Baustraße entlang der Wiese auf der Richtung Stadt gelegenen Seite errichtet. Auf dieser rollen die Bagger, enorme Felsbrocken wurden oberhalb der Tumringer Brücke bereits abgelagert.

Die Baumaßnahme soll nach Planung bis Oktober abgeschlossen sein. Dann muss die Baustraße wieder rückgebaut werden.

Was wird gebaut?

Um die Wiese für Fische und Kleinlebewesen durchgängig zu machen, werden oberhalb der Turmringer Brücke Sohlabstürze und -schwellen beseitigt. Zum Höhen- und Gefälleausgleich werden die Querriegel durch fischdurchlässige Stein-Lenkriegel unterschiedlicher Formen ersetzt. Zusätzlich werden wechselseitig angeordnete Stein-, Kies- und Holzbuhnen zur Strömungslenkung in den Fluss eingebaut. Diese Gewässereinbauten erzeugen im Mittelwasserbett eine Pendelwirkung und fördern dadurch Strömungsvielfalt. So entstehen neben einem in Trockenzeiten wichtigen Niedrigwassergerinne auch tiefe Bereiche und überströmte Kiesflächen, in denen die Fische laichen können, heißt es in der Mitteilung weiter.