Lörrach Resonanz auf Senioren-Sommer „unglaublich“

Dieser Einblick in das Schüler-Forschungszentrum „phaenovum“ kommt an. „Das ist sehr interessant und sehr lehrreich“, blickt die 79-jährige Monika Lunkwitz auf verschiedene aufgeschnittene Früchte. Mit Teststreifen geht es vor ihren Augen darum, wie es mit dem Vitamin-C-Gehalt so bestellt ist. Auch die ehemalige HTG-Abiturientin und pensionierte Lehrerin Liane Heldt betrachtet das Geschehen genau. „Es ist interessant, was hier läuft.“ Als ehemaliger Chemiker war es am Freitagmorgen Dieter Astholz, 70, ein Anliegen, die Experimente mit eigenen Augen zu verfolgen. Die Idee zu diesem Angebot im reichhaltig bestückten Seniorenprogramm kam von Gesche Standke, Chemikerin von Beruf, die seit einem Dreivierteljahr im Seniorenbeirat aktiv ist. Dieser hat gemeinsam mit der Seniorenbeauftragten Ute Hammler den „Seniorensommer“ auf die Beine gestellt – der riesigen Anklang findet.