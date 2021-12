Lörrach Ressourcenschonung und Nutzung

Inzwischen stehen vier Behälter in der Schule, die von der Schülerschaft gut angenommen werden. „Wir haben in der SMV über die Verwendung der Pfanderlöse diskutiert und wollten in ein Projekt mit Nachhaltigkeit investieren“, berichtete Schülersprecherin Verona Miftari. Das Projekt „Bäume pflanzen“ fand die größte Zustimmung, und so stand nun am Samstag die erste Pflanzaktion im Hauinger Wald hinter der Saatschulhütte an.